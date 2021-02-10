Отделение посольства Белоруссии могут перенести в Приморье в первой половине года

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Отделение посольства Белоруссии может быть перенесено из Хабаровска во Владивосток в первой половине 2021 года, сообщил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

"Расширение сети присутствия здесь [в Приморском крае] иностранных представителей идет даже несмотря на пандемию коронавируса. Рассчитываем, что в первой половине 2021 года из Хабаровска в столицу ДФО переедет отделение посольства Республики Беларусь. Уже принято принципиальное решение об открытии здесь торгового представительства Монголии (на финальном этапе находится согласование соответствующего правительственного постановления). Идет поиск и согласование кандидатуры для замещения поста почетного консула Франции", - сказал Броварец, которого цитирует пресс-служба правительства Приморья.

Он отметил, что в Приморье сосредоточены более 50% участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе, 23% торговли ДФО. Во Владивостоке проводятся крупнейшие региональные и федеральные мероприятия на российском Дальнем Востоке. По числу иностранных представительств край находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.

"Сейчас это восемь генеральных консульств (Индия, КНДР, КНР, Республика Корея, СРВ, США, Узбекистан, Япония), одно отделение посольства (Киргизия), одно консульство, возглавляемое почетным консулом (Канада), 12 почетных консулов (Бангладеш, Новая Зеландия, Чили, ЮАР, Индонезия, Филиппины, ФРГ, Лаос, Южная Осетия, Словакия, Малайзия, Великобритания)", - сказал Броварец.

В ноябре 2020 года на заседании рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Приморья были озвучены масштабные планы по развитию взаимодействия. В частности, регион намерен закупить в Белоруссии 639 единиц различной техники, а компании из этой страны намерены участвовать в реализации проектов по строительству жилья, культурных и медицинских объектов в Приморье. Кроме того, в крае летом-осенью планируется провести фестиваль белорусской продукции.