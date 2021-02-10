Два депутата волгоградской думы устроили своих жен на должности помощников

ВОЛГОГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Два депутата Волгоградской областной думы назначили своими помощниками жен. Об этом сообщила в среду журналистам старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

"Двое депутатов практиковали получение денежного вознаграждения из средств областного бюджета женами, назначив их своими помощниками. Денежное вознаграждение помощников в обоих случаях составляло свыше 40 тыс. рублей в месяц", - сказала Черединина.

Она уточнила ТАСС, что инцидент выявили в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства лицами, замещающими государственные должности в Волгоградской областной думе.

"Жены-помощники депутатов на протяжении всего отчетного периода одновременно осуществляли трудовые функции по основному месту работы в коммерческих организациях, одна из них также являлась индивидуальным предпринимателем. По результатам проверки прокурором региона в адрес председателя облдумы внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Прокуратурой региона также инициировано внесение изменений в положение о помощнике депутата Волгоградской областной думы в части ограничения привлечения к данной деятельности родственников депутатов", - отметила старший помощник облпрокурора.

Также проверка выявила, что 11 депутатов Волгоградской областной думы представили недостоверные сведения о доходах, имуществе, участии в деятельности коммерческих организаций. Суммы искаженных доходов варьировались от 33 тыс. до 7 млн рублей.

В пресс-службе областной думы ТАСС пока не удалось получить комментарий.