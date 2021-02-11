У Ржевского мемориала под Тверью появится железнодорожный вокзал

ТАСС, 11 февраля. Строительство железнодорожного вокзала и посадочной платформы началось в Тверской области в 2,5 км от Ржевского мемориала советскому солдату. Об этом сообщил в четверг губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки на строительную площадку.

"Я уверен, что эта станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов. Мы видим большой поток туристов - уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Вокзал строят на 241-м км перегона Ржев - Балтийский - Муравьево в 2,5 км от Ржевского мемориала советскому солдату. Завершили подготовку площадки под устройство фундаментов, начался их монтаж, с марта по апрель запланировали установку опор освещения, ограждений, перронных табло, а также благоустройство территории. Платформу возведут из композитных материалов, конструкция отличается высокой скоростью сборки и повышенной устойчивостью. "После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту "Москва - Ржевский мемориал" поездами смешанной тяги", - отметили в пресс-службе.

На следующем этапе реализации проекта, по данным пресс-службы, начнется реконструкция железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, ее электрификация, обустройство пассажирских платформ по ходу следования поезда "Ласточка". "Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой", - сообщили в пресс-службе, добавив, что от станции до мемориала гостей будут перевозить автобусами, время поездки составит около четырех минут.

Как сообщалось, 30 июня 2020 года во время открытия Ржевского мемориала, которое проходило с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, власти региона от имени жителей выступили с инициативой построить железнодорожную станцию. Сейчас из Москвы до Твери можно доехать на скоростном поезде "Ласточка" и далее доехать до Ржева с помощью внутренних автобусных маршрутов. После встречи с Путиным, которая состоялась в Москве 15 декабря, Игорь Руденя сообщил журналистам, что строительство станции "Ржевский мемориал" планируется начать в 2021 году, срок завершения работ не обозначался.

О мемориале

Мемориальный комплекс в память о солдатах Красной армии построили на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.