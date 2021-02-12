Рок-фестиваль "Чернозем" в 2021 году пройдет в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Организаторы крупнейшего в Центральном Черноземье рок-фестиваля "Чернозем" заявили о его переезде из Тамбовской области в Воронеж, где он пройдет 13-15 августа 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размешенном в пятницу на официальном сайте фестиваля.

"Мы переезжаем в Воронеж - самое сердце и столицу Черноземья, - чтобы вместе с вами сделать фестиваль еще мощнее, гостеприимнее и душевнее. Новым домом для фестиваля станет огромная летняя площадка "Чернозем-парк" за сити-парком "Град". Встречаемся 13, 14 и 15 августа 2021 года", - сообщили организаторы.

По данным организаторов, площадь проведения фестиваля увеличили более чем втрое - с 15 до 50 га.

В августе 2020 года рок-фестиваль "Чернозем" отменили в Тамбовской области из-за угрозы завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"Чернозем" является крупнейшим событийным мероприятием Тамбовской области. В 2019 году его посетило свыше 40 тыс. человек, это на 10 тыс. больше, чем годом ранее. Среди участников были Louna, Вадим Самойлов, Гарик Сукачев, группа "Алиса", "Ария", "Мумий Тролль" и многие другие. В этом году организаторы анонсировали приезд 18 групп. Планировалось, что хедлайнерами станут "ДДТ", Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, "Сплин" и Эмир Кустурица.