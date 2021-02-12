Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Бурятию встретить восточный Новый год

УЛАН-УДЭ, 12 февраля. /ТАСС/. Российский Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Бурятию встречать Сагаалган - Новый год по лунному календарю, который наступил в пятницу. Об этом сообщила ТАСС специалист отдела маркетинга и продвижения Минтуризма Бурятии Нина Будаева.

"Дед Мороз из Великого Устюга принял участие в праздничном концерте на главной площади города Улан-Удэ, поздравил гостей и жителей республики с Новым годом, побывал в Этнографическом музее народов Забайкалья - в резиденции бурятского новогоднего персонажа Сагаан Убгэна - Белого старца из буддийского пантеона, а также в этнокомплексе "Степной кочевник", - сказала Будаева.

Деда Мороза в Бурятии научили национальной игре "шагай нааадан" (традиционная бурятская игра, в которой используются небольшие бараньи косточки), угостили мясным блюдом - буузами. Дед Мороз из Великого Устюга приехал в республику в третий раз: Дед Мороз гостил в Улан-Удэ в 2008 году, во второй раз - в 2013 году, который был объявлен Годом туризма.

12 февраля по лунному календарю наступил год Белой железной коровы. Встреча Нового года началась с рассветом в дацанах (буддийских монастырях) - с молебнов и специальных ритуалов. В полдень в Улан-Удэ начались торжественные мероприятия, состоялся праздничный концерт, показ презентация зимних национальных костюмов народов Бурятии. В центре города, несмотря на морозную погоду, собрались сотни местных жителей и гостей региона. Для обеспечения безопасности была организована прямая трансляция всего происходящего для тех, кто остался дома.

Любители активного отдыха отправились за город, в Этнографический музей народов Забайкалья. Там в первый день Сагаалгана организованы игры, мастер-класс по ёхору - бурятскому национальному танцу, а также конкурс по поеданию самого вкусного мясного блюда национальной кухни - бууз.

Сагаалган - семейный праздник, большинство жителей Бурятии встречают его дома, с родными и близкими. В этот день и течение ближайшего месяца принято ходить в гости к родственникам, причем младшие приходят к старшим и обязательно с подарками, тем самым выражая свое уважение и почтение. На праздничном столе обязательно должны быть молочные блюда - так называемая "белая пища" и всевозможные блюда из мяса. Большим подарком для жителей республики и соседних регионов, где живут буряты, стал запуск нового круглосуточного телеканала "Буряад ТВ", вещающего на бурятском языке на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.