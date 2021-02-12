В Оренбургской области стартовали мероприятия к 60-летию полета Гагарина

ОРЕНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Оренбургская область стала одной из первых в России, где начались мероприятия, приуроченные к предстоящему юбилею первого полета человека в космос. Именно в Оренбургской области космонавт Юрий Гагарин окончил летное училище.

В пресс-службе правительства ТАСС уточнили, что сотрудники государственных архивов записали все сохранившиеся свидетельства о первом полете человека в космос и презентовали в пятницу аудиоролик "Поехали! 60 дней до старта". Аудиовыпуск длится 108 минут - ровно столько длился полет Гагарина.

"В честь 60-летия первого полета в космос в этом году в Оренбуржье пройдут сотни мероприятий для жителей разных возрастов и городов. Но особенно много событий мы приготовили для молодежи", - приводятся в сообщении слова губернатора Дениса Паслера.

В запись вошли речь первого космонавта перед стартом, сообщение диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана о полете, фонозаписи радиопередач с участием Гагарина, выдержки из газетных публикаций о митингах после известия о первом полете в космос и о его пребывании в Оренбуржье.

За 60 дней до юбилейной даты школьники и студенты Оренбургской области смогли также принять участие в "Космической зарядке" и видеоуроке мужества "60 дней до звезд", перед ними выступил космонавт, Герой России, депутат Государственной Думы Роман Романенко. Помимо этого, в социальных сетях дан старт акции "Первый в космосе". Участники смогут поместить свою фотографию в тематической (космической) рамке. Еще одно предложение организаторов - сделать фото с улыбкой, как на легендарной фотографии Юрия Гагарина, и разместить в социальных сетях с хештэгом #улыбкаГагарина.