В Петербурге почтили память советских воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Митинги и акции, посвященные 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Главная памятная церемония состоялась у памятника воинам, погибшим в Афганистане, в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города в понедельник.

"Участники церемонии почтили память погибших солдат и офицеров минутой молчания. Венки и цветы к мемориалу возложили члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты законодательного собрания, представители ГУ МВД по городу и области, командования Западного военного округа, МЧС, общественных организаций воинов-интернационалистов, родные и близкие погибших в Афганистане", - говорится в сообщении.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в полдень произвели памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов и митинги также прошли у памятного знака, посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана, у мемориала воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище и у памятника ветеранам локальных военных действий в Колпинском районе города.

Военнослужащие оркестра Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) Ленобласти поздравили с памятной датой ветерана вооруженного конфликта - медсестру нейрохирургического отделения Наталью Иванову, работавшую в Афганистане на протяжении 2,5 года. В пресс-службе ЗВО рассказали, что военные исполнили песни советской эстрады.