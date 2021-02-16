На Сахалине циклон обесточил 12 сел

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер и метель во вторник стали причиной аварий на линиях электропередачи, в результате которых на Сахалине энергоснабжение девяти сел нарушено полностью, еще трех - частично. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Стихия оставила без электричества девять сел региона - Взморье, Тихое, Арсентьевка, Пугачево, Новоселово, Черемшанка, Советское, Октябрьское и Сосновка. Частично обесточены Березняки, Луговое и Сокол", - рассказали в пресс-службе.

В восстановительных работах задействованы 169 человек и 58 единиц техники. В северных районах Сахалина порывы ветра достигают 15 м/с, в южных - 25, на южных и центральных островах Курильской гряды (Сахалинская область) - 30 м/с. Повсеместно идет сильный снег с дождем, метет, видимость составляет 500 метров и менее.

Ранее спасатели объявили на 16-17 февраля штормовое предупреждение на территории 14 районов Сахалинской области, в том числе на Курилах. Дети находятся дома на дистанционном обучении, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования (музыкальные, художественные и спортивные школы). Не работает паромная переправа, в некоторых районах ветер повредил кровлю крыш.

Синоптики прогнозируют к середине дня ухудшение погоды: усиление ветра и большое количество осадков. Циклон будет оказывать влияние на острова до конца среды.