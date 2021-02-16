Штормовое предупреждение объявили в трех районах Магаданской области из-за метели

ТАСС, 16 февраля. Спасатели во вторник объявили на 17 февраля экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение о ЧС на 17 февраля 2021 года. Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня", - рассказали в центре.

Спасатели не исключают повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, нарушений в работе дорожно-коммунальных служб, возникновения ДТП, деформации и обрушения слабо укрепленных конструкций, падения снежных козырьков и сосулек, снежных заносов и переметов на дорогах. Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, днем 17 февраля в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах ожидается метель, скорость северо-восточного ветра достигнет 20 м/с.