Власти Приамурья предложили увеличить компенсацию на строительство овощехранилищ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области внесли в Совет Федерации предложение по поддержке аграриев при строительстве или реконструкции действующих овощехранилищ, увеличив компенсацию затрат с 20% до 50%. Об этом во вторник в рамках работы Дней Амурской области журналистам сказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

"Нам необходимо развивать производство овощей и картофеля. И здесь основная проблема не в том, что у нас нет земли или мы не умеем выращивать. Мы умеем выращивать, но не можем сохранить - у нас нет современных овощехранилищ. Речь идет о том, чтобы из федерального бюджета была поддержка не 20% на компенсацию строительства, а 50%", - сказал Турков.

Он отметил, что инициативу Приамурья поддерживают и соседние дальневосточные регионы. "И нас поддерживают в этом плане все субъекты Дальневосточного Федерального округа. Можно говорить, что мы говорим не за себя, а за весь Дальний Восток", - отметил Турков.

По словам министра, при строительстве и оснащении овощехранилищ современным оборудованием, увеличится возможность хранения продукции не в течение нескольких месяцев после ее уборки, а от полугода и больше. "Чтобы овощи и картофель, убранные в сентябре и в октябре в Амурской области, не были проданы до декабря или в январе, а сохранялись до мая-июня", - сказал Турков.

По данным правительства, в Амурской области ежегодно потребляют около 12 тыс. т овощей, из которых только четверть - собственное производство, остальные 9 тыс. т - завоз из других регионов страны и Китая.

Ранее сообщалось, что вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что Минсельхоз принял предложение о частичном субсидировании капительных затрат на строительство теплиц.