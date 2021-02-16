Татарстан закупит более 60 единиц лесопожарной техники в 2021 году

КАЗАНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана в 2021 году закупят более 60 единиц лесокультурной и лесопожарной техники по национальному проекту "Экология", сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства республики.

"В 2021 году в Татарстане закупят 67 единиц лесокультурной и лесопожарной техники в рамках регионального проекта "Сохранение лесов в Республике Татарстан" национального проекта "Экология". Это 13 единиц лесопосадочных машин АЛП-1, 11 единиц лесных плугов ПКЛ-70, 15 единиц лесных культиваторов КЛБ-1,7, 10 единиц пожарных автоцистерн АЦ-3,0-40 (ГАЗ-33086), 13 единиц малых лесопатрульных комплексов УАЗ-390945, пять единиц универсальных лесопожарных комплексов УЛПК 4П, а также 248 единиц противопожарного оборудования", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза Татарстана, региональный проект "Сохранение лесов в Республике Татарстан" начали реализовывать в 2019 году. Его главная цель - обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установили два целевых индикатора - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в процентах) и ущерб от лесных пожаров (в млн рублей). По итогам прошлого года значения показателей составили 179% и ноль рублей соответственно.

В 2019-2020 годы благодаря нацпроекту парк техники подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства республики пополнился 66 единицами лесокультурной и 39 единицами лесопожарной техники. Кроме того, было закуплено 159 единиц противопожарного оборудования.

Нацпроект "Экология" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на период 2019-2024 годов. Работа над нацпроектом ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года.