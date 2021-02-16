В мурманском ЗАТО Видяево к июлю отремонтируют более половины домов из программы реновации

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Двенадцать многоквартирных домов отремонтируют в гарнизоне Видяево Мурманской области до 1 июля 2021 года по программе реновации ЗАТО. Всего комплексным планом реновации предусмотрен ремонт 21 дома в нескольких ЗАТО, сообщили ТАСС во вторник в министерстве строительства Мурманской области.

"В ЗАТО Видяево начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реновации. Всего в рамках комплексного плана реновации в ЗАТО Видяево капитально отремонтируют 12 многоквартирных домов. Все работы должны быть завершены до 1 июля", - сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что, в первую очередь, ремонт предстоит домам, где требуется утеплить торцевые фасады и межпанельные швы, привести в порядок крышу, и заменить систему холодного водоснабжения. "Подчеркну, что все работы можно проводить в зимний период, поскольку они исключают так называемые мокрые процессы", - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов, чьи слова приводятся в сообщении.

По информации правительства региона, комплексный план по реновации ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных в Мурманской области предусматривает 26 мероприятий на общую сумму 978 миллионов рублей. Первый этап затронет семь муниципалитетов: Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией (это поселок Высокий и две стоящие рядом воинские части), Печенгский район (Печенга и Спутник) и Североморск. Средства выделены, первый этап должен быть реализован до конца сентября 2021 года.