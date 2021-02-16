В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за гибели туристки после падения в ущелье

ТАСС, 16 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после гибели туристки, которая упала в ущелье при прохождении туристического маршрута в Пермском крае. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального СК РФ.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту гибели туристки из города Тюмени в районе Усьвинских столбов Чусовского городского круга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, утром 13 февраля 18 туристов из Тюмени в сопровождении двух представителей туристического клуба без специального оборудования проходили по маршруту восхождения "Усьвинские столбы". В результате 38-летняя туристка упала в ущелье глубиной около 30 м. Спасателям удалось достать женщину, но та умерла по пути в больницу.

Сейчас следователи продолжают допросы свидетелей, запросили документы в местных администрациях, назначили судебную медицинскую экспертизу.