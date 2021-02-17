В Кургане в 2021 году откроют приют для бездомных животных

ТАСС, 17 февраля. Приют для бездомных животных создут в Кургане в этом году по поручению главы региона Вадима Шумкова. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора.

Ранее Шумков провел на своей странице в Instagram опрос жителей, предложив выразить свое мнение по поводу необходимости такого приюта в Кургане. Он отмечал, что с такой просьбой к нему обращаются некоторые жители и общественники, но находятся и противники "с аргументами, что людьми заниматься надо". Поддержали инициативу 99% проголосовавших. Также зоозащитники региона, по сообщениям местных СМИ, ранее высказывали недовольство процедурой отлова бездомных животных в областном центре.

"В Кургане появится приют для бездомных животных. [Начальник управления ветеринарии Курганской области] Татьяна Сандакова отметила, что работа над созданием приюта в Кургане уже идет. Вопрос совместно с администрацией города Кургана прорабатывает управление ветеринарии по поручению губернатора Вадима Шумкова. Приют планируют открыть уже в 2021 году", - говорится в сообщении.

Средства на создание приюта выделят из областного бюджета, но пока объем финансирования проекта не сообщается. Как уточнили в правительстве, соответствующий законопроект уже проходит согласование.

Кроме того, в ближайшие два года в крупнейших городах области - Кургане и Шадринске - появятся новые специализированные площадки для выгула собак. На некоторых из них планируют установить тренажеры для животных.