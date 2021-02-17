Повторные пробы воздуха возьмут в школе в Благовещенске, в которой дети упали в обморок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области в четверг возьмут повторные пробы воздуха в помещении гимназии Благовещенска, в котором трое детей в среду потеряли сознание. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ЧП в гимназии Благовещенска произошло в среду днем. Трем учащимся начальной школы стало плохо во время мероприятия в актовом зале, им была экстренно оказали медицинскую помощь, детей доставили в больницу. По данным Минздрава региона, дети находятся в удовлетворительном состоянии.

"По факту возможного отравления троих детей начальной школы МАОУ "Гимназия № 1 города Благовещенска" организован выезд на место, проведен осмотр помещений, взяты пробы воздуха закрытого помещения. На 18.02.2021 запланирован повторный отбор проб воздуха", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам первых проб с двух контрольных точек в актовом зале отклонений от нормы не выявили.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Амурской области сообщали, что, по предварительным данным, дети потеряли сознание после того, как в помещении распылили средство для самообороны.