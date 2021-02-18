Власти Коми заявили о скором возобновлении авиасообщения Москва - Воркута

СЫКТЫВКАР, 18 февраля. /ТАСС/. Авиарейсы из заполярной Воркуты в Москву планируется возобновить в конце марта - начале апреля, соответствующие договоренности достигнуты с компанией "Руслайн", говорится в сообщении Минэкономразвития Республики Коми.

В декабре прошлого года жители Воркуты обратились к главе Коми Владимиру Уйба с просьбой возобновить авиасообщение между заполярным городом и столицей России. Минэкономразвития Коми обратилось к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой содействовать развитию межрегиональных перевозок. Премьер дал поручение Минтрансу РФ.

"Одновременно со своей стороны мы провели переговоры с крупнейшими авиаперевозчиками о возобновлении рейсов из Воркуты в Москву и обратно. Переговоры велись в том числе с компаниями "Руслайн", "Аэрофлот" и Utair. На сегодняшний день есть договоренность. Авиарейсы планируется возобновить по данному маршруту с конца марта - апреля 2021 года на весь летний отпускной период. Частота авиасообщения будет меняться в зависимости от спроса. Перелеты будет осуществлять компания "Руслайн", - привела пресс-служба слова министра экономического развития и промышленности Коми Эльмиры Ахмеевой.

На данный момент из Воркуты организовано авиасообщение до Москвы через Сыктывкар. Перевозки осуществляет региональная а/к "Комиавиатранс" на самолетах Ан-24. Все рейсы состыкованы с расписанием московских самолетов.

Воркута - заполярный моногород в Коми, четвертый по величине за Северным полярным кругом, опорная зона российской Арктики. Это третий по величине город в Коми с населением 74 тыс. человек. В состав городского округа входят семь населенных пунктов - город Воркута и ближайшие поселки. Еще семь населенных пунктов были упразднены, закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче.