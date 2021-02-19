Кафе и ресторанам в Бурятии разрешили работать до полуночи

УЛАН-УДЭ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии смягчили ограничения в работе заведений общественного питания, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в пятницу на сайте республиканского правительства.

"В указ главы Бурятии внесены изменения. Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания продлена до 00:00 часов по местному времени", - говорится в сообщении.

Ранее заведения общепита могли работать только до 23:00. При этом сохраняется требование к рассадке посетителей: за одним столом могут сидеть не более четырех человек (без учета детей), а в торгово-развлекательных центрах - не более двух. Также предприятия общепита должны подавать сведения о своей работе на региональный интернет-портал "Работающая Бурятия".

В республике продолжают действовать и другие ограничительные меры: под запретом крупные массовые мероприятия, работа ночных клубов, действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Бурятии зарегистрировано 32 808 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 103 - за последние сутки. Сейчас в стационарах получают лечение 732 пациента, занятость коечного фонда составляет 56,8%. Амбулаторное лечение проходят 943 пациента с COVID-19.

В регионе продолжается вакцинация. "Привито первым компонентом вакцины "Гам-ковид-вак" более 26 тыс. человек. Закончили вакцинацию 11 289 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Бурятии.