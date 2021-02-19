В Курске подвели итоги фотоконкурса имени Олега Сизова, 50 лет проработавшего в ТАСС

КУРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Итоги конкурса репортажной фотографии имени Олега Сизова, 50 лет проработавшего собственным корреспондентом информационного агентства ТАСС, подвели в Курской области. Об этом сообщил союз журналистов региона в пятницу.

"Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения известного курского фотокорреспондента ТАСС, участника Великой Отечественной войны Олега Сизова. По традиции в день рождения Олега Сизова называем победителя и лауреатов конкурса [репортажной фотографии имени Сизова]. В этом году в конкурсе приняли участие фотографы и журналисты, которые представили более 50 работ", - говорится в сообщении.

Как рассказал в беседе с ТАСС победитель конкурса Алексей Дугинов, работающий в пресс-службе Курской атомной электростанции, на суд жюри представили серию работ, посвященных возведению станции замещения - Курской АЭС-2 "Будни великой стройки". "Все фото, представленные на конкурс, сделаны в период 2019-2020 годов. Пока идет строительство станции замещения, фотографировать стройку буду регулярно: ключевые события, просто видовые для пополнения архива, люди, заслужившие внимания", - добавил Дугинов.

Итоговую фотовыставку конкурса, включающую работу победителя, лауреатов и участников планируется провести позднее.

Олег Сизов родился 19 февраля 1921 года в Уфе, в 1936 году с семьей переехал в Курск, после окончания школы увлекся фотографией и стал помощником мастера одного из курских фотоателье.

В 1940 году его призвали на службу, в битве за Москву в 1941 году получил тяжелое ранение и в 1942 году его демобилизовали. В 1944 году Сизов работал фотокорреспондентом "Комсомольской правды", через три года стал собственным корреспондентом фотохроники ТАСС по Курской и Белгородской областям, где проработал 50 лет. Выставки его фоторабот в разные годы проходили в России, Венгрии, Болгарии, Германии.