Копию Знамени Победы развернули в Приморье в День защитника Отечества

ТАСС, 23 февраля. Копию Знамени Победы площадью 200 кв. м развернули в День защитника Отечества в городе Уссурийск Приморского края, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В акции приняли участие более 200 уссурийцев - это суворовцы, юнармейцы и военнослужащие 5-й армии округа, представители общественности. Размер копии Знамени Победы составил 20 на 10 м", - говорится в сообщении. Организатором мероприятия выступила всероссийская организация "Боевое братство" при поддержке Совета отцов и Федерации кикбоксинга Уссурийского городского округа.

Праздничные мероприятия в Приморье начались в полдень с торжественного возложения цветов к памятникам региона. Гости праздника в центре города могут посетить выставку-ярмарку предметов быта эпохи Средневековья и увидеть исторические костюмы. Еще одна выставка посвящена боевой технике, здесь представлены автомобили, стоящие на вооружении российской армии. Кроме того, гостей городского праздника ждет угощение солдатской кашей. Завершится День защитника Отечества фейерверком в 21:00 (14:00 мск).