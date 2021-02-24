В Казани в 2021 году построят восемь детсадов и две школы

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Строительство восьми детсадов и двух школ запланировано в 2021 году в Казани по федеральным программам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам отчетной сессии Казанской городской думы четвертого созыва.

"В 2021 году в Казани планируется построить восемь детских садов и две школы по федеральным программам "Демография" и "Стимул", - говорится в сообщении.

В прошлом году в городе ввели в эксплуатацию десять детсадов и три школы, отметили в пресс-службе. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, благодаря инициированной президентом Татарстана Рустамом Миннихановым программе "Бэлэкэч" (в переводе с татарского - "малыш") город находится на первом месте среди столиц субъектов РФ по числу построенных детских садов, за исключением Москвы.

"Но, несмотря на такой колоссальный объем, из-за начавшегося в 2009 году мощного всплеска рождаемости мест все равно не хватает, особенно в новых, густонаселенных микрорайонах", - цитирует Метшина пресс-служба.

За последние десять лет также отремонтированы 66 детских садов и 143 здания школ на общую сумму 6,15 млрд рублей, говорится в сообщении.