В Петербурге атлет поставил рекорд по перетаскиванию на канате 40-тонного самолета

Трек-пул - одно из популярных упражнений в силовом экстриме, заключающееся в перетягивании в специальной упряжке автомобиля, самолета, поезда, троллейбуса, автобуса или иных крупногабаритных видов транспорта.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Российский атлет Денис Вовк поставил рекорд для Книги рекордов Гиннесса по трек-пулу авиалайнера Airbus A319 - он протащил в аэропорту Пулково за канат 40-тонный самолет на 4 м и 32 см. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Россия", которая предоставила лайнер для мероприятия.

"Трек-пул с самолетом выполнил спортсмен-экстремал Денис Вовк. Он отбуксировал за канат воздушное судно, вес которого с минимальным остатком топлива составил 40,57 тонны, на 4 м и 32 см за 52 секунды", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что рекорд был официально зафиксирован. "Фиксировали результаты для Книги рекордов Гиннесса представители специальной международной комиссии - один из сильнейших людей планеты, обладатель многих мировых рекордов, звезда силового экстрима Михаил Кокляев и президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко", - отмечается в сообщении.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Вовк протащил тот же самолет в петербургском аэропорту Пулково на 4 м, тем самым установив рекорд в весе атлета до 90 килограммов. Однако тогда рекорд официально не фиксировали. Как уточнили в авиакомпании, обычно с объектами такого веса как самолет, работают спортсмены, чей собственный вес превышает 150 килограммов. Для установления рекорда использовался самолет, окрашенный в ливрею, посвященную российскому спорту.

Также, как отметили в авиакомпании, в среду в Пулково был установлен еще один рекорд в упражнении арм-овер-арм - перетягивание самолета за канат, когда спортсмены упираются в специальную опору. "[Его] выполнили два атлета: Денис Вовк и Артем Тарасов. За 45 секунд они сдвинули воздушное судно на 1 м и 90 см. Общий вес атлетов не превышает 200 килограммов, что также стало мировым рекордом", - отметили в пресс-службе "России". Достижение было также зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса.