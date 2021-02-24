В Вологде погасили маркированный конверт к 650-летию Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря

ВОЛОГДА, 24 февраля. /ТАСС/. Маркированный конверт погасили в среду в Вологодской области в честь 650-летия Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря, сообщил глава региона Олег Кувшинников.

"В честь важной даты в истории монастыря выпустили художественный маркированный конверт. И сегодня в День памяти преподобного Димитрия Прилуцкого прошла церемония гашения маркированного конверта", - написал Кувшинников на своей странице ВКонтакте.

По данным главы региона, всего выпустили 150 тыс. таких конвертов с изображением фрагмента монастыря. Для специального гашения, которое проводится Почтой России к памятным датам, изготовили и доставили в монастырь штемпель с надписью "Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь 650 лет", датированный 24 февраля 2021 года. По информации пресс-службы губернатора, выпуск конверта и церемония гашения особым штемпелем открыла череду праздничных мероприятий, посвященных юбилею монастыря. В отличие от стандартного штемпеля, который имеет только дату и индекс отделения почтовой связи, воспользоваться специальным штемпелем можно один день, после чего его уничтожат.

"Преподобный Димитрий Прилуцкий является основоположником северного русского монашества. Храм он основал именно в Вологде, где его хорошо приняли, здесь образовалась община. Сейчас монастырь является центром духовной и культурной жизни города, и здесь вновь возносятся молитвы", - привела пресс-служба слова митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы.

Оттиск черного цвета, имеющий форму круга, проставят на ограниченном количестве конвертов, сегодня их проштампуют около 100. Отправить письмо в таком особом конверте с маркой смогут все желающие. В юбилейный год подготовят аудиогид по Спасо-Прилуцкому Димитриеву монастырю, пройдут духовно-образовательные форумы, фотовыставки, всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов по истории монастырей и монашества в России.

О монастыре

По данным на сайте монастыря, обитель основал в 1371 году игумен Никольского монастыря в Переславле-Залесском, ученик святого Сергия Радонежского Димитрий Прилуцкий. Он построил в монастыре деревянную церковь и деревянные кельи для иноков. Впоследствии монастырь стал одним из наиболее больших и богатых на Русском Севере, пользовался уважением со стороны великих князей: Иоанна III, Василия III и Иоанна IV. В 1926 году его закрыли, он использовался как пересыльная тюрьма, кино-клуб, дом инвалидов, военные склады и филиал Вологодского музея. В 1992 году возвратили церкви, в нем вновь действует мужской монастырь. В 1993 году в составе села Прилуки вошел в черту города Вологды.

Архитектурный ансамбль монастыря полностью сохранился. В 1950-1990 годах провели реставрационные работы. На сегодня это комплекс памятников архитектуры XVI-XVIII веков, среди которых пятиглавый Спасо-Преображенский собор, Успенская церковь, перенесенная из Александро-Куштского монастыря - одна из древнейших сохранившихся деревянных шатровых церквей России (XVI век). В монастыре покоятся мощи святого Димитрия Прилуцкого.