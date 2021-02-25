Жители 35 домов Кирова остались без холодной воды из-за дефекта на сетях

ТАСС, 25 февраля. Дефект на сетях холодного водоснабжения привел к отключениям в 35 многоквартирных жилых домах в Кирове, сообщила пресс-служба администрации города.

"В микрорайоне "Радужный" обнаружен дефект на сетях холодного водоснабжения. Подача холодной воды временно прекращена в 35 жилых домах в квадрате улиц Конституции, Индустриальной, проспекта Строителей, переулка Школьный, а также в микрорайоне "Васильки", - отмечается в сообщении.

Число потребителей в зоне отключения на данный момент не уточняется. Ремонтные бригады муниципального предприятия "Водоканал" устраняют повреждение, организован подвоз питьевой воды. На сайте ГУ МЧС по региону отмечается, что для ликвидации последствий привлечены 14 человек и семь единиц техники от муниципального предприятия.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы в Кировской области устраняют вызванные аномальными морозами аварии на сетях, из-за которых в девяти поселках возникли проблемы с водоснабжением. В регионе несколько дней по ночам температура воздуха местами опускается до минус 30-34 градусов. Так, в поселке Подосиновец перемерз водопровод. Нарушено холодное водоснабжение в Ежихе Котельнического района, вода для населения подается по графику.