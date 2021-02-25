Аксенов: Крым не ведет войны с Украиной, она ведется в головах украинских чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Крым не ведет никакой войны с Украиной, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

"Фейковая прокуратура несуществующей автономной республики Крым обвинила меня и председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова в "нарушении законов и обычаев ведения войны". Мы никакой войны с Украиной не ведем, она идет только в головах и в кабинетах этих персонажей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", комментируя выдвинутые против него обвинения.

Он отметил, что результатами его и Константинова "преступных", как утверждают в Киеве, действий являются мир и согласие в Крыму. "Успешно развиваются экономика, инфраструктура, социальная сфера, строятся уникальные объекты", - заявил глава региона.

По мнению Аксенова, именно украинская сторона нарушает главный закон войны - "не трогать мирное население".

Руководитель "прокуратуры АР Крым и города Севастополя" (подразделение офиса генерального прокурора Украины) Игорь Поночовный 24 февраля предъявил обвинения главам Совмина и Госсовета Крыма по статье украинского УК "Нарушение законов и обычаев войны". Речь идет о "совершении широкомасштабного и систематического присвоения общественного имущества", находящегося, по заявлению Киева, в госсобственности Украины. К такому имуществу он отнес винзавод "Массандра", детский центр "Артек" и предприятие "Черноморнефтегаз".