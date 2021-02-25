В Карачаево-Черкесии открыли новое здание МВД

ЧЕРКЕССК, 25 февраля. /ТАСС/. Новое здание МВД Карачаево-Черкесии ввели в эксплуатацию в четверг.

"Здесь более 130 служебных кабинетов и около 50 помещений для решения служебных вопросов. Здание было запланировано в 2018 году, было выделено руководством МВД России более 700 млн рублей", - сказал на церемонии открытия начальник ГУ МВД России по СКФО, генерал-лейтенант полиции Сергей Бачурин.

Как отметил руководитель региона Рашид Темрезов, в здании установлена новейшая система видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной безопасности, кондиционирования и спецсвязи. "В настоящее время комплекс является показателем того, какой должна быть современная полиция. Убежден, что личный состав МВД по КЧР благодаря своему добросовестному труду заслуживает работать в достойных условиях. А органы власти КЧР и впредь будут оказывать необходимое содействие в укреплении материально-технической базы и бытовом устройстве служителей правопорядка", - сказал он.

Новое административное здание МВД Карачаево-Черкесии площадью более 9,9 тыс. кв. метров находится в северной части Черкесска. Под него реконструировали бывшее здание одного из банков. На территории общей площадью порядка 13 тыс. кв. м также расположены вспомогательные здания и сооружения. Ранее министерство внутренних дел КЧР находилось в здании, построенном в 50-е годы прошлого века.

Кроме того, как ранее сообщал Темрезов, для сотрудников и ветеранов МВД будет построен многоквартирный дом в северном микрорайоне Черкесска, окончание строительных работ запланировано на 2022 год. Новый 17-этажный дом станет самым высоким в городе и будет включать 106 квартир, спортивную и детскую площадку.