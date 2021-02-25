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В Северной Осетии к 2023 году построят самый крупный тематический парк в СКФО

Первый этап реализации крупного проекта предполагает строительство парка на северном склоне горы Лысая, второй этап - на южном

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 февраля. /ТАСС/. Первый этап проекта "Алания парк" - самого крупного всесезонного тематического парка в СКФО - будет завершен в Северной Осетии к концу 2022 года. Об этом главе республики Вячеславу Битарову в ходе рабочей встречи сообщил инвестор Владимир Гуриев.

"Как сообщил инвестор, первые гости смогут посетить "Алания парк" в зимний сезон 2022-2023 гг. К этому времени на территории курорта будут созданы гостиница, сервисный центр, прокат инвентаря, заведения общепита, парковка, учебные склоны, тюбинговые трассы, аттракцион по типу американских горок", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Первый этап реализации крупного проекта предполагает строительство парка на северном склоне горы Лысая, второй этап - на южном. Планировка территории в северной части парка уже завершена, в начале мая будут поданы в Главгосэкспертизу документы на строительство подвесной пассажирской канатной дороги.

Ожидается, что "Алания парк" займет 3-5 место среди мировых парков развлечений. Он позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. За первый год его смогут посетить около 300-350 тысяч человек.

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РоссияСеверная Осетия
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