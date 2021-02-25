В Северной Осетии курорт "Мамисон" планируется построить раньше намеченного срока

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 февраля. /ТАСС/. Всесезонный курорт "Мамисон" в Северной Осетии планируется построить раньше намеченного срока - к IV кварталу 2023 года. Об этом главе республики Вячеславу Битарову в ходе рабочей встречи в четверг сообщил якорный инвестор проекта Владимир Гуриев.

"В соответствии с графиком ввода в эксплуатацию объектов необходимо к IV кварталу 2024 года создать 774 койко-места. Однако Владимир Гуриев заверил, что первую канатную дорогу планируется построить к IV кварталу 2023 года и создать к этому времени на курорте 200 койко-мест, что позволит запустить проект раньше намеченного срока", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

На сегодняшний день полностью определены все категории отелей, места их расположения, разрабатываются архитектурные решения с учетом как национального колорита, так и мировых стандартов.

Предприниматель отметил, что вся мебель для объектов на курорте "Мамисон" будет изготовлена в республике на предприятии "Ирстоун".

Вячеслав Битаров выразил благодарность Владимиру Гуриеву за активное участие в реализации крупных и важных для Северной Осетии проектов. Инвестор отметил, что благодаря инвестиционной политике в республике имеются все условия для ведения бизнеса. "Без прозрачности и доверия ни я, ни другие инвесторы в республику бы не зашли. Спасибо за создание необходимой инфраструктуры для таких крупных проектов как "Мамисон" и "Алания парк", - сказал Гуриев.

О проекте

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в истории Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, в том числе памятники средневековья, православные храмы, родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия. Все каменные строения относятся к памятникам федерального и регионального значения.

Преимущества "Мамисона" в уникальных природных условиях. Они позволяют использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха: альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.

Строительство "Мамисона" началось еще в 2008 году по федеральной целевой программе "Юг России". В 2010 году там даже создали особую экономическую зону (ОЭЗ) с целью привлечь частные инвестиции. До 2014 года успели построить автодорогу Зарамаг - Мамисон, линии электропередачи и подстанционное хозяйство, водозаборы и водопроводные сети, которые в эксплуатацию не ввели. Были выполнены все изыскательские и геодезические работы, разработаны проекты планировки и межевания территории, однако время шло, а частные инвесторы не появлялись. Финансирование проекта со стороны федерального бюджета было приостановлено, а в 2016 году "Мамисон" лишился статуса ОЭЗ.

История возрождения

Вопрос о возрождении строительства курорта Битаров поднимал многократно. В частности, в марте 2017 года в ходе рабочей встречи Битаров обсудил с президентом страны Владимиром Путиным возможность оказания помощи в реализации проекта "Мамисон". После этого начался новый путь развития всесезонного горно-рекреационного комплекса. В ноябре 2018 года в соответствии с постановлением правительства РФ республике было выделено 100 млн рублей на создание проектно-сметной документации (ПСД), еще 20 млн рублей на эти же цели выделили из республиканского бюджета. После чего был объявлен конкурс на разработку ПСД, который выиграла "Доппельмайер Раша". В целях возвращения курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны (ОЭЗ) властями Северной Осетии была подана заявка в Минэкономразвития РФ, которую одобрили 25 сентября 2020 года и вернули статус ОЭЗ.

В конце октября прошлого года правительство Северной Осетии и Министерство экономического развития России подписали график мероприятий по развитию ВТРК "Мамисон" до 2024 года, а также протокол о намерениях по развитию туристко-рекреационной особой экономической зоны на территории республики. На развитие курорта в бюджете запланировано 7,4 млрд рублей.

В рамках первого этапа развития курорта до 2023 года предполагается строительство в окрестностях села Калак двух канатных дорог, а также 14,9 км горнолыжных трасс, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры. Определен победитель аукциона АО "Курорты Северного Кавказа" по выбору поставщика оборудования для канатных дорог, это ООО "МНД" из Москвы. На сегодняшний день закончено строительство понтонного моста через водохранилище ГЭС. На 25% завершена реконструкция тоннеля к будущему курорту. Его протяженность - около 500 метров. Завершение работ по реконструкции планируется к концу 2021 года. Для этого из федерального бюджета выделены первые 200 миллионов рублей. В ближайшее время на территории Мамисона появится точка доступа к интернету.

Второй и третий этапы развития курорта предусматривают строительство горнолыжных трасс, системы лавинозащиты, автомобильных дорог, парковки, а также объектов размещения и инфраструктуры (отели, виллы, коттеджи, магазины, рестораны и т. д.).