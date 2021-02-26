КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Поддержка русского языка на уровне задачи отсутствует в программных документах национальной политики в 51 регионе России. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Станислав Бедкин.

"К сожалению, результаты анализа ряда региональных документов стратегического планирования и программирования свидетельствуют о некоторых, я бы сказал, перекосах в решении той двуединой задачи, о которой я сказал выше. Например, в программных документах 51 региона отсутствует поддержка русского языка на уровне задачи. При этом из 11 регионов, которые указали такую задачу, только шесть разработали мероприятия конкретные по ее решению. Отсутствуют индикаторы, которые позволяют отследить вовлеченность населения регионов России в мероприятия, посвященные как сохранению русского языка, так и развитию и сохранению родных языков", - сказал он.

По словам заместителя руководителя агентства, во многих субъектах работа по реализации языковой политики поддерживается по линии образования и культуры. При этом отсутствует единое понимание о том, как эта работа реализуется. Бедкин напомнил о важности поиска баланса между поддержкой русского языка и языков народов Российской Федерации. В ФАДН считают, что забота о целостности России напрямую связана с этим вопросом.

"Вопросы обеспечения, решения двуединой задачи, они напрямую связаны не только с сохранением языков и культур, но и с вопросами национальной безопасности Российской Федерации. Мы считаем, что необходимо соблюдать меру в поддержке государственных и родных языков в регионах, уравновешивать их деятельность мероприятиями по сохранению и поддержке государственного языка Российской Федерации", - уточнил Бедкин.