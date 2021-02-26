В Ленобласти стартовал Всероссийский фестиваль дворовых видов спорта "Русская зима"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Пятый по счету Всероссийский фестиваль дворовых видов спорта "Русская зима" начался в пятницу в городе Гатчина Ленинградской области. В его мероприятиях, среди которых состязания по хоккею в валенках, футболу на снегу и лыжная эстафета, принимают участие более 450 человек, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Такие мероприятия, как фестиваль "Русская зима", повышают интерес подрастающего поколения к физической культуре и спорту, способствуют популяризации активного образа жизни, профилактике вредных привычек, проведению полезного для здоровья досуга", - привели в пресс-службе слова министра спорта Олега Матыцина.

В этом году фестиваль собрал школьников из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской и Архангельской областей, Пермского края. От 47-го региона в нем участвуют победители муниципальных соревнований Лиги школьного спорта.

Частью программы фестиваля стал и традиционный межконфессиональный и межнациональный турнир по хоккею в валенках. В нем принимают участие команды от Гатчинской, Выборгской и Тихвинской епархий, Санкт-Петербургской митрополии, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии и многонациональная команда Ленинградской области.

Не вполне зимняя погода - в Гатчине в пятницу днем столбик термометра показывал около 2 градусов тепла - не стала помехой проведению фестиваля. "Мы привыкли к любой погоде в области. Как говорят у спортсменов: матч состоится при любой погоде. Главное, что есть хорошее настроение, есть стремление поучаствовать в соревнованиях, и пусть победит сильнейший. Но от этого накал страстей будет не меньше", - привели в пресс-службе слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

"Русская зима" в Гатчине проходит одновременно на нескольких площадках: в микрорайоне "Аэродром", на стадионах "Балтийский" и Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Главная цель фестиваля - развитие школьной физической культуры и спорта, сохранение национальных спортивных, культурных ценностей.