Оркестр Мариинского театра не выступит на фестивале в Иркутске из-за травмы Гергиева

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Выступления оркестра Мариинского театра, которые должны были состояться в Иркутске 27 и 28 февраля в рамках международного фестиваля музыки "Звезды на Байкале", перенесли из-за травмы художественного руководителя и главного дирижера Валерия Гергиева. Об этом в пятницу сообщается на сайте Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского.

"В связи с полученной травмой Валерий Гергиев, художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра, не сможет приехать в Иркутск и принять участие в концертах 27 и 28 февраля. Выступления оркестра Мариинского театра перенесены, о датах будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Программу концертов "Звезд на Байкале" на 27 и 28 февраля обновили. В ней, в частности, значатся выступления пианиста Дениса Мацуева, оперной дивы Аиды Гарифуллиной, одного из лучших басов мира Ильдара Абдразакова и других исполнителей.

С 19 по 28 февраля в Иркутске проходит международный фестиваль классической музыки "Звезды на Байкале". Его с 2004 года проводит известный пианист, народный артист России Денис Мацуев, который родился и вырос в Иркутске. До пандемии фестиваль всегда проходил в сентябре, но в 2020 году провести его не удалось, его перенесли.

Фестиваль состоит из концертов, мастер-классов и творческих встреч. Ранее в нем принимали участие Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и другие известные музыканты. Концерты фестиваля "Звезды на Байкале" пользуются большой популярностью у зрителей. В 2021 году билеты на них раскупили всего за несколько часов после того, как они поступили в продажу.