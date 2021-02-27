В Грозном более 32 тыс. человек приняли участие в фестивале черемши Honk Fest

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Единственный в России гастрономический фестиваль черемши Honk Fest в третий раз прошел в Грозном с участием известных поваров, ремесленников, национальных коллективов и сельхозпроизводителей Чеченской Республики. На первом после отмены масочного режима массовом мероприятии собрались более 32 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве по туризму.

Главной площадкой фестиваля стала площадь имени Абубакара Кадырова в центре Грозного, где разместили импровизированную этнографическую деревню, поставили сцену, организовали выставку. Там же стояли чугунные казаны для варки черемши. Гости смогли ознакомиться с работами народных мастеров, попробовать блюда с черемшой, послушать национальную музыку, принять участие в мастер-классах и станцевать лезгинку.

"Это первый фестиваль после снятия всех ограничений, его давно ждали жители как нашей республики, так и соседних регионов, Москвы, Санкт-Петербурга. Ни в России, ни в мире подобного фестиваля нет. Мы добавили в этом году очень много интересных конкурсов среди участников, пригласили именитых членов жюри, организовали выставку художников и ярмарку производителей меда Чеченской Республики. Это все добавило колорита и сделало праздник по-настоящему весенним и радушным", - рассказал ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

Цвет фестиваля - зеленый

Главное правило чеченского фестиваля в этом году - присутствие в одежде гостей элемента зеленого цвета.

Выходной день и солнечная погода после недельного снегопада привлекли на фестиваль людей разных возрастов: детей, молодых девушек и юношей, пожилых мужчин и женщин. Каждый район республики представил на фестивале свои кулинарные достижения.

"Шатойский район (кстати, на прошлом фестивале его признали самым гостеприимным районом) подготовил стол с блюдами на любой вкус. У нас тут как традиционные вареники, так и более экзотический салат "Гнездышко" с черемшой. Черемша наша борзойская всегда славится своим насыщенным вкусом. Мы также организовали конкурс: кто назовет наибольшее количество блюд из черемши, тот выиграет", - рассказала участница фестиваля из Шатойского района республики Умисат.

"Давно хотела побывать в Грозном. Наши друзья, коренные жители Грозного, рассказали про фестиваль, мы сели в машину и приехали. Я покорена еще со входа, девушка в бордовом национальном платье заворожила меня своим пением", - рассказала корреспонденту ТАСС Елена из Астрахани.

Большая очередь на фестивале выстроилась к столу с самоварами. Это общество пчеловодов республики организовало бесплатное чаепитие с медом собственного производства. "Наши предки говорили: горный мед для королей, а молочай - на экспорт. Мы привезли на фестиваль исключительно чистый мед, чтобы угостить жителей и гостей. Я сам никогда не выходил на рынок продавать мед, меня просто знают и сами приходят", - рассказал Рамзан из горного Итум-Калинского района.

Лучшая хозяйка

Кульминацией фестиваля стал конкурс "Дик зуд" (в переводе с чеченского - "хорошая хозяйка") по быстрой чистке черемши, проводимый среди 10 известных женщин Чеченской Республики. Каждая участница на сцене продемонстрировала способности, но кубок и звание получила заслуженная артистка региона Зара Хайдарова, которая за пять минут почистила более полукилограмма черемши. "Я в последний раз чистила черемшу лет пять назад, просто времени не было. Но блюда из черемши готовлю раз в год, в сезон", - поделилась своим впечатлением от конкурса с корреспондентом ТАСС победительница.

В качестве почетных гостей на фестиваль также пригласили президента Национальной ассоциации кулинаров России Виктора Беляева, судью международной категории Николая Уездного и мастер-шефа международного уровня по гастрономии Александра Михалева. "Я не знал, что вообще черемша существует, и когда с ней познакомился в прошлом году на фестивале в Грозном, даже придумал несколько своих фирменных блюд. Есть клиенты в Москве, которые сейчас хотят их попробовать", - рассказал Михалев.

Черемша, или "медвежий лук", - национальный продукт в республике, который ценится за насыщенность полезными веществами. Традиционно его жарят или используют в качестве начинки для вареников, однако с появлением фестиваля в регионе начали готовить с черемшой суши, блинчики, бургеры, салаты, смузи и даже мороженое.

"Мороженое не пробовал, но вот бургеры заценил. Помню, в 2019 году организаторы заявляли об участии в фестивале 3 тыс. человек, в прошлом было около 20 тыс., а сегодня намного больше, да и программа стала интереснее", - поделился мнением о фестивале его ежегодный гость житель Грозного Рахим.

Целями фестиваля являются распространение опыта приготовления национальной еды и популяризация экологически чистой и здоровой пищи, а также формирование культурной привлекательности региона для гостей и жителей города. Кроме того, фестиваль призван показать чеченские традиции гостеприимства. В этом году самым гостеприимным на фестивале признали Курчалоевский район.