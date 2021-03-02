В центре Севастополя в 2021 году заменят 100-летние сети водоснабжения

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Водопровод на одной из центральных улиц Севастополя, некоторые участки которого были уложены в начале ХХ века, планируется обновить в 2021 году, сообщил журналистам замгубернатора Николай Жигулин.

Ранее в правительстве сообщали, что на реализацию программы по ремонту сетей водоснабжения в 2021-2023 годах Севастополь планирует получить более 3 млрд рублей. Федеральная поддержка позволит отремонтировать в Севастополе около 90 км сетей водоснабжения к 2024 году, благодаря чему потери сократятся до 20%.

"У нас большая программа в этом году по замене труб холодного водоснабжения. Планируем работы на 27 объектах. В план ремонтных работ попадет улица Ленина, где фиксируем один из самых высоких износов водяных коммуникаций - есть трубопроводы даже начала прошлого века", - сказал Жигулин.

Он добавил, что всего в этом году на ремонт сетей водоснабжения будет направлено около 910 млн рублей с учетом софинансирования из местного бюджета в размере 5%. В том числе около 4 км сетей должно быть отремонтировано с применением современной технологии, когда трубопровод меняется без масштабного отключения; во вторник завершены работы на первом из четырех участков протяженностью около 1,5 км.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму.