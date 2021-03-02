Около 80 молодых семей в Северной Осетии получат жилищные субсидии в этом году

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят в 2021 году жилищные субсидии около 80 молодым семьям, на эти цели направят порядка 80 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила ведущий советник отдела планирования и реализации жилищных программ Минстроя республики Кристина Губаева.

"В этом году планируется обеспечить около 80 молодых семей свидетельствами на приобретение жилья. На это выделено около 80 млн рублей. Из этой суммы около 40 млн рублей - из федерального бюджета, 24,5 млн рублей - из республиканского и 14,8 млн рублей - из бюджетов администраций местных самоуправлений районов", - сказала собеседница агентства.

В 2020 году жилищные субсидии получили 85 семей. Всего в очереди состоят 1 033 молодых семьи.

Субсидии выдаются в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2018-2025 годы.

По данной программе семья имеет право на 35% расчетной стоимости жилья. Данную субсидию получат жители всех районов республики.