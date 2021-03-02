В Татарстане направили 14 млрд рублей на благоустройство общественных пространств

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана с 2015 года направили более 9,7 млрд рублей на благоустройство общественных пространств в республике, еще свыше 4 млрд рублей составили федеральные средства и гранты, сообщил журналистам первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов.

"За отчетный период с учетом 2020 года более 14 млрд рублей мы направили на задачи, связанные с общественными пространствами. Из этой суммы у нас 9 млрд 765 млн рублей - это чисто республиканские денежные средства. Оставшаяся разница - это федеральная поддержка и программа грантов, которые направляются на малые города и исторические поселения", - сказал он.

При благоустройстве общественных пространств было очень много вопросов по их внутреннему содержанию. Потому что вся работа, производившаяся из республиканского бюджета, фокусировалась на создании "оболочки", инфраструктуры. Ее наполнение экономической составляющей должны сформировать предприниматели на местах, отмечает Фролов. Главы муниципалитетов со своей стороны должны помочь решить данные задачи.

"Не скажу, что все у нас 100% получилось и везде у нас проекты "полетели", в этом направлении мы стараемся совершенствоваться ежедневно. Конкурс в части малых городов и исторических поселений - это проект, к которому мы проявляем высший пилотаж на местах в части участия в конкурсе, и здесь уже задействованы специалисты, которые сформированы у нас на местах. Смело можно сказать, что мы достигли больших компетенций, сформировали пул соответствующих специалистов, которые сегодня есть и в Институте [развития городов Татарстана], и у глав на местах. Это позволяет нам участвовать с максимальными показателями в федеральном конкурсе", - добавил он.

По словам помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой, за время проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях республика подала 46 заявок, 26 из которых одержали победу. Татарстан получил более 1,6 млрд рублей на реализацию проектов-победителей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах с населением до 100 тыс. человек и исторических поселениях впервые состоялся в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".