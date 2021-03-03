Численность дикого северного оленя на Ямале выросла почти на 16% за семь лет

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Численность поголовья дикого северного оленя, проживающего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), выросла почти на 16% за последние семь лет. По итогам последних подсчетов в регионе учтено более 20 тыс. особей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства в среду.

С 2015 года в регионе действует мораторий на охоту на дикого северного оленя. Действие данного запрета продлено до 2024 года.

"На Ямале проведен мониторинг численности дикого северного оленя при кураторстве Российского центра освоения Арктики. Мониторинг был организован с применением легкомоторной авиации. По результатам исследований получены актуальные данные о численности, распределении и путях миграций дикого северного оленя. Общая численность дикого северного оленя в округе в 2020 году составила 20 262 особи", - сообщили в правительстве.

Там уточнили, что по итогам подсчета, проведенного в 2013 году, на Ямале были учтено 17 453 особи. "На основании проведенного мониторинга в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа занесены Гыданская, Ямало-Белоостровская и Полярноуральская популяции диких северных оленей", - добавили в правительстве.

Кроме того, в середине января в ходе встречи с сотрудниками Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН губернатору были озвучены намерения необходимости изучения дикого поголовья оленей на Ямале. Глава региона предложил ученым написать техническое задание с указанием сроков, районов и необходимости, на данный момент оно еще прорабатывается.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев.