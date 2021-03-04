В Белгородской области открылся кол-центр для круглосуточного приема обращений жителей

ТАСС, 4 марта. Кол-центр по приему обращений от жителей Белгородской области в круглосуточном режиме открыли в четверг на базе одного из многофункциональных центров региона, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" врио губернатора области Вячеслав Гладков.

1 марта Гладков решил проверить жалобы жителей региона на невозможность записаться к нему на прием по телефону и позвонил к себе в приемную, однако дозвониться не смог. При этом жители региона отмечают проблемы с записью по личным вопросам к врио главе региона на протяжении трех месяцев.

"С сегодняшнего дня на базе нашего многофункционального центра мы открыли кол-центр по приему звонков от жителей региона. Приниматься звонки теперь будут круглосуточно. Это позволит не оставить без внимания ни одно обращение", - написал Гладков.

Как отметили в пресс-службе правительств региона, новая система работы с обращениями жителей уже прошла тестирование, среднее время дозвона - 9 секунд. Кроме того, количество приемов по личным вопросам у врио главы региона увеличили до одного в неделю с сохранением выездных приемов в муниципалитетах.