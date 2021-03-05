В Восточном военном округе для борьбы с паводком подготовили более 150 групп

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Восточный военный округ (ВВО) подготовил более 150 групп для борьбы с паводками на Дальнем Востоке, военные заготовили более 14,5 тонн взрывчатки для подрыва ледяных заторов, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"В войсках Восточного военного округа подготовлено более 150 противопаводковых групп, около 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и порядка 50 минометных групп артиллерийских подразделений. Для подрыва ледяных заторов уже заготовлено более 14,5 тонн взрывчатых веществ, около 4 тыс. минометных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб", - сообщила пресс-служба.

Всего для борьбы с возможными паводками на реках на востоке России подготовлено более 1 200 военнослужащих, около 300 единиц автомобильной техники и 27 единиц инженерной техники. При необходимости будет задействована авиация округа в составе экипажей вертолетов Ми-8АМТШ. Со штатными подразделениями инженерных войск округа уже прошли тренировки по подрыву льда для защиты мостов и гидротехнических сооружений от возможных паводков.

Согласно предварительной модели Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, прохождение весеннего половодья на Дальнем Востоке может отклоняться от параметров аналогичных периодов прошлых лет в худшую сторону. Это обусловлено тем, что в Приморском крае и Якутии количество выпавшего снега приблизительно на 30% превышает среднемноголетние значения, при этом водность снежного покрова составляет около 60%. Кроме того, из-за аномальных морозов этой зимой на Дальнем Востоке реки замерзли на пике своей водности, это привело к значительному увеличению толщины льда. Также негативно повлияют и повышенные снегозапасы на сопредельных территориях Китая.