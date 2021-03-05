Школьницу, пропавшую 2 марта в Омске, нашли живой

ОМСК, 5 марта. /ТАСС/. Пропавшая 2 марта 14-летняя жительница Омска найдена ночью в подъезде одного из домов города, сообщила в пятницу журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Пропавшую школьницу нашли ночью в подъезде дома в Советском округе Омска, по приметам сообщили бдительные граждане. С ней все хорошо, говорит, что поругалась с матерью и ушла из дома. Сейчас с девочкой проводятся профилактические мероприятия, также следователи выясняют причины ухода девочки и где она была два дня, условия ее жизни и воспитания", - сообщила Болдинова.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в полицию позвонила жительница дома, которая обратила внимание на спящую в подъезде девочку. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершено.

14-летняя девочка во вторник ушла в школу и пропала. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.