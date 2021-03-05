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На юге Сахалина в девяти районах объявили лавинную опасность

Сейчас на острове пасмурная спокойная погода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Синоптики в пятницу объявили на 6 марта лавинную опасность на территории девяти городских округов на юге Сахалина. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

"6 марта на территории Углегорского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и городского округа "город Южно-Сахалинск" прогнозируется лавинная опасность", - рассказали в управлении. На остальной территории региона опасности схода лавин нет, за исключением одиночных.

Сейчас на Сахалине пасмурная спокойная погода. Осадков и ветра нет. Температура воздуха на острове - плюс 6 градусов на юге и минус 20 градусов на севере.

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РоссияСахалинская область
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