Спортивная лаборатория и 25 площадок появятся на "Адлер-Арене" в Сочи после реконструкции

СОЧИ, 5 марта. /ТАСС/. Закрытый 400-метровый легкоатлетический стадион, а также порядка 25 спортивных площадок и спортивная лаборатория университета "Сириус" появятся в конькобежном центре "Адлер-Арена" в Сочи после реконструкции. Начало работ запланировано на 2021 год, сообщил ТАСС заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин.

"После реконструкции здесь разместится крытый 400-метровый легкоатлетический стадион, который станет третьим в России легкоатлетическим стадионом под крышей. В центральном спортивном ядре будет размещаться порядка 25 площадок для летних игровых видов спорта <…> Помимо спортивной составляющей, в бывшем конькобежном центре разместятся и лаборатории научно-технологического университета "Сириус" - одна из лучших лабораторий по спортивной науке, которая сможет определять, к какому виду спорта предрасположены будущие спортсмены", - сказал Савин. Он уточнил, что ориентировочно реконструкция начнется в 2021 году.

В реконструированном комплексе смогут заниматься как дети, приезжающие на программы "Сириуса" со всей страны, так и ребята, проживающие на федеральной территории Сириус. Пропускная способность арены составит более 1 тыс. спортсменов в день. Комплекс охватит баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, мини-футбол, скалолазание, батут, а также гимнастику и стрельбу.

Тренировки на реконструированной арене будут проходить практически круглогодично. Сейчас, по словам Савина, идет подготовка проектной документации и технических рекомендаций. Во время ремонтных работ специалисты будут стараться сделать так, чтобы только часть комплекса была закрыта, а остальная часть функционировала.

"Сейчас мы выясняем мнение местных жителей, какие секции им в первую очередь интересны. Также на "Адлер Арене" будут созданы условия для занятий спортом для взрослых, планируются сборы национальных команд. Это замечательная мотивация для детей, когда тренируешься вместе со своими кумирами", - добавил собеседник агентства.

После завершения зимних Олимпийских игр 2014 года, конькобежный центр "Адлер-Арена" был перепрофилирован в Центр летних видов спорта, там расположились теннисная академия, а также секции по гимнастике. В 2020 году арену приобрел фонд "Талант и успех".