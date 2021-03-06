В Оренбургской области восстановили движение на всех участках региональных дорог

ТАСС, 6 марта. Движение транспортных средств на всех участках региональных и межмуниципальных дорог в Оренбургской области, ранее ограниченное из-за непогоды, восстановлено. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу главным управлением дорожного хозяйства по региону.

"C 08:00 (06:00 мск) восстановлено движение на всех автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Оренбургской области", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, с 08:00 местного времени также снято ограничение на движение транспорта по участку федеральной трассы М-5 "Урал" от населенного пункта Краснощеково до поворота на город Гай.

В пятницу из-за сильной метели было временно закрыто движение на дорогах Каменноозерное - Медногорск, Кувандык - Новосимбирка, Новосимбирка - Сарбай, Сара - Самарское. Кроме того, движение транспорта было запрещено на участках с нулевого по 74-й км трассы Орск - граница Республики Башкортостан, Орск - Шильда - граница Челябинской области с 33 по 78 км, Куруил - Чеботарево (с нулевого по 18-й км). Ограничения также коснулись транспортных развязок на пересечении с федеральной трассой М-5 "Урал" у города Новотроицка и на повороте в сторону Челябинска.

В новость были внесены изменения (06:53 мск) - добавлены подробности