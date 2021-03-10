"Мы не отдыхаем": как 70-летняя Мария Филипова 40 лет руководит селом

Мария Филипова хоть и живет возле сельской администрации, на работу приезжает на автомобиле с личным водителем. Говорит, что "быть у руля Крестовоздвиженки получается лучше, чем за рулем какой-либо техники". Когда-то давно она в первый раз попробовала водить авто и сразу же въехала в ближайший забор. А вот будучи руководителем уже 40 лет, курс на на развитие села держит твердо и сворачивать с него не собирается. Сейчас автомобиль для нее — это именно средство передвижения, так как с возрастом обходить муниципалитет, как раньше, стало сложнее.

Перемен женщина никогда не боялась: родилась незадолго до того, как ее родину — Западную Украину — захватили нацисты. Отец погиб на фронте, когда малышке было несколько месяцев, а через 17 лет она потеряла мать. Чтобы выжить, она бросила медучилище и стала трудиться то продавцом, то санитаркой — хваталась за любую возможность заработать. Рано вышла замуж, с супругом и тремя детьми переехала на Дальний Восток, где вскоре, правда, развелась.

"Встретила [второго] мужа. Его родители жили в Крестовоздвиженке и настояли, чтобы мы переехали к ним, так как поселок, в котором мы жили, только строился и в нем не было ни детского сада, ни школы. Мы переехали, и надо сказать — по зову сердца: мне здесь всегда нравилось, люди здесь хорошие", — рассказала Мария Филипова.

Крестовоздвиженка стала для нее настоящим домом. "На Украине у меня никого не осталось. Все мои родные здесь. Дети (сын и две дочери-двойняшки — прим. ТАСС) всегда мне во всем помогают".

Кассир, повар, чиновник

Главой сельсовета Мария Филипова стала в 30 лет. До этого работала поваром в детском саду, а еще раньше — кассиром. Она всегда была активна, и, может быть, поэтому депутаты предложили ей руководящую должность. Сколько раз после этого ее переизбирали — уже и не помнит.

"Пришла работать — в кабинете стоял один стол и стул. В здании, в котором сейчас администрация, раньше были школа и детский сад, а когда для детского сада построили новое здание, мы сюда переехали. Так и работаем".