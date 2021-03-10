"Мы не отдыхаем": как 70-летняя Мария Филипова 40 лет руководит селом

Мария Филипова хоть и живет возле сельской администрации, на работу приезжает на автомобиле с личным водителем. Говорит, что "быть у руля Крестовоздвиженки получается лучше, чем за рулем какой-либо техники". Когда-то давно она в первый раз попробовала водить авто и сразу же въехала в ближайший забор. А вот будучи руководителем уже 40 лет, курс на на развитие села держит твердо и сворачивать с него не собирается. Сейчас автомобиль для нее — это именно средство передвижения, так как с возрастом обходить муниципалитет, как раньше, стало сложнее.
Перемен женщина никогда не боялась: родилась незадолго до того, как ее родину — Западную Украину — захватили нацисты. Отец погиб на фронте, когда малышке было несколько месяцев, а через 17 лет она потеряла мать. Чтобы выжить, она бросила медучилище и стала трудиться то продавцом, то санитаркой — хваталась за любую возможность заработать. Рано вышла замуж, с супругом и тремя детьми переехала на Дальний Восток, где вскоре, правда, развелась.
"Встретила [второго] мужа. Его родители жили в Крестовоздвиженке и настояли, чтобы мы переехали к ним, так как поселок, в котором мы жили, только строился и в нем не было ни детского сада, ни школы. Мы переехали, и надо сказать — по зову сердца: мне здесь всегда нравилось, люди здесь хорошие", — рассказала Мария Филипова.
Крестовоздвиженка стала для нее настоящим домом. "На Украине у меня никого не осталось. Все мои родные здесь. Дети (сын и две дочери-двойняшки — прим. ТАСС) всегда мне во всем помогают".
Кассир, повар, чиновник
Главой сельсовета Мария Филипова стала в 30 лет. До этого работала поваром в детском саду, а еще раньше — кассиром. Она всегда была активна, и, может быть, поэтому депутаты предложили ей руководящую должность. Сколько раз после этого ее переизбирали — уже и не помнит.
"Пришла работать — в кабинете стоял один стол и стул. В здании, в котором сейчас администрация, раньше были школа и детский сад, а когда для детского сада построили новое здание, мы сюда переехали. Так и работаем".
В Крестовоздвиженке всего 16 улиц и переулков, около тысячи жителей. Село называют передовым — здесь есть детский сад, школа, работает свинокомплекс, обустроена спортивная и детская площадки, баня, Дом культуры, пекарня, фельдшерско-акушерский пункт, почта и пожарный пост. В центре установлена стела, которую венчает скульптура Богородицы. Селяне говорят, что находятся под защитой сразу двух Марий — Пресвятой и Филиповой.
"Самыми сложными были 1990-е годы: в детском саду заколотили окна, потому что вышла из строя теплоснабжающая система, клуб закрыли, колхоз закрылся. Но мы справились. Мы научились искать деньги, участвовать в программах, нам сильно помогли люди — предприниматели, руководители колхоза, активисты села", — говорит глава.
Губернаторов было много
Поддержка у Филиповой есть и в правительстве области. Она отмечает, что главы региона к ней приезжали чаще, чем в другие поселения. "Сколько губернаторов у меня было — со всеми сработалась, — говорит, снимая с полки портреты бывших руководителей области, а на портрет действующего главы Василия Орлова кивает — его фотография висит на стене. — Мы с ними дружили. Но при этом, когда они приезжали, боялась "от и до".
Боялась, но все равно шла к губернаторам с проблемами и предложениями. Спрашивала об участии в программах, так как поняла: иначе средств на преобразования и улучшение жизни селян не будет. Один из примеров — перепланировка бывшего детского дома под многоквартирный дом для молодых специалистов. Единственная в селе многоэтажка сдана в июне 2020 года. А до этого дом пустовал: здание построили в 1989 году и разместили в нем детский сад, позже — детский дом, но после его расформирования, в 2014 году, помещение опустело. Зданию долго не могли найти хозяина.
Ситуация сдвинулась, когда Марии Филиповой удалось включить Крестовоздвиженку в программу устойчивого развития сельских территорий, разработать проект перепланировки, особенностью которого стали просторные квартиры с высокими потолками, а для нескольких квартир на первом этаже предусмотрен индивидуальный вход. Такого опыта преобразования казенных стен в Приамурье не было.
Женщина осуществляет и свою давнюю мечту — строительство церкви. Фундамент уже заложен. Построена она будет на историческом месте, в центре села. "Церковь была, но в 1970-х ее разобрали, чтобы построить в соседней Константиновке клуб, а тот спустя несколько лет в Пасху сгорел".
"Люди вам доверяют"
В юбилейный день рождения у Марии Филиповой не смолкал телефон, а курьеры доставляли в ее кабинет шикарные букеты. "Уже в девять утра принесли букет от зампреда правительства Александра Нестеренко. Сам он приехать не смог — губернатор не пустил", — сказала героиня.
Зампреда губернатора области Орлов не пустил, а сам — приехал. Принял участие в концерте, который для главы организовали сотрудницы администрации, жители села и дети. В торжественной обстановке вручили имениннице почетный знак "За заслуги" за многолетний труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Крестовоздвиженского сельсовета. "Главной оценкой вашей работы является то, что люди вам доверяют", — сказал тогда губернатор.
"Соглашусь, не каждому руководителю оказывают такое доверие уже четыре десятка лет, — говорит главный специалист администрации сельсовета Наталья Ромакина. — Наверное, все дело в человеке — в ее характере. Она — человек сильный, и если что-то задумала, старается воплотить в жизнь. Если она нам озвучивает свои идеи, то эти идеи касаются жизни села, чтобы оно расцветало, чтобы в нем было комфортно жить".
"Мария Франковна — не просто грамотный руководитель. Она мудрая и чуткая женщина, и, наверное, за это ее в первую очередь и любят односельчане. Никому никогда не откажет в помощи, участии, и я тоже нередко с ней советуюсь", — добавляет председатель законодательного собрания области Вячеслав Логинов.
На вопрос о заслуженном отдыхе женщина улыбается: "Мы люди сельские, мы не отдыхаем".
Екатерина Киселева