Более 60 млн рублей планируют выделить на празднование 75-летия Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Почти 140 различных мероприятий будут организованы в Калининградской области с апреля до декабря 2021 года в честь 75-летия образования региона. Общий объем финансирования оценивается более чем в 60 млн рублей, сообщил во вторник на заседании оргкомитета по подготовке к торжествам министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Общий бюджет, который сейчас запланирован [на организацию торжественных мероприятий], чуть более 60 млн рублей", - сказал министр. По его словам, порядка 40 млн из этой суммы предусмотрены в бюджете, еще 20 млн рублей предполагается изыскать из внебюджетных источников.

В день образования области, 7 апреля, во всех музеях области откроются выставки, посвященные юбилею региона. Первым масштабным мероприятием станут торжества в честь завершения штурма города-крепости Кенигсберг (с 6 по 9 апреля 1945 года) в ходе Кенигсбергской операции советских войск, которые пройдут 9 апреля. Состоится реконструкция штурма, мемориальные мероприятия.

Центральные события юбилейного года запланированы на 3 и 4 июля. В эти дни будут совмещены юбилеи Калининграда и области. "Это будет один большой праздник, потому что город Калининград никак нельзя отделить от 75-летия Калининградской области", - отметил Ермак. На острове Октябрьский 3 июля состоится большой спортивный праздник с концертной программой. 4 июля в центральной части Калининграда от городского парка отдыха до площади Победы, будут развернуты несколько концертных площадок. На главной сцене, напротив здания мэрии Калининграда, планируется выступление артистов Большого театра России, рассказал региональный министр.

В течение всего года будет работать проект "Музыкальный экспресс". Творческие коллективы региона проедут с концертами по всем муниципалитетам территории. На 23 августа планируется проведение масштабного фестиваля, посвященного прибытию в область первого эшелона с переселенцами из регионов Советского Союза с участием творческих коллективов из регионов, откуда ехали в бывшую Восточную Пруссию первые ее жители.

В эти же дни, 23 и 24 августа, Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта организует научно-практическую конференцию, приуроченную к юбилею области и посвященную проблемам современных геополитических процессов, связанных с приграничными регионами России. Университет также представит первое научно-популярное издание об истории региона, в котором будет отражены все аспекты его жизни от довоенного периода до истории как субъекта СССР и Российской Федерации.

Образование области

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.

Массовое переселение в Калининградскую область было инициировано постановлением Совета министров СССР от 9 июля 1946 года. 23 августа 1946 года в регион прибыл первый эшелон с переселенцами, он привез 160 семей из Брянской области на станцию Гумбиннен (ныне город Гусев).

Как сообщила во вторник на заседании оргкомитета по празднованию 75-летия области министр социальной политики региона Анжелика Майстер, сейчас в области живут 3 476 ветеранов становления Калининградской области из них 3 207 человек - ветераны или инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные граждане.