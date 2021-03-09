В Балтийске установили бюст адмирала Сергея Горшкова

КАЛИНИНГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Бюст знаменитого флотоводца, дважды Героя Советского Союза адмирала Сергея Горшкова открыли во вторник в Балтийске - главной военно-морской базе Балтийского флота (БФ). Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Бюст легендарного флотоводца, бывшего главкома ВМФ адмирала Горшкова установили в сквере у Дома офицеров флота Балтийской военно-морской базы", - рассказали в пресс-службе.

Бюст флотоводца, создателя отечественного ракетно-ядерного флота Сергея Георгиевича Горшкова появился в Балтийске по инициативе группы ветеранов ВМФ. Один из ее участников - бывший начальник штаба Балтфлота вице-адмирал Александр Бражник пояснил ТАСС, что бюст - дар мецената, предпринимателя, руководителя проекта "Аллея российской славы" Михаила Сердюкова.

В торжественной церемонии открытия бюста приняли командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, почетный командующий БФ адмирал Владимир Егоров, представители командования Балтийской военно-морской базы, администрации Балтийска, военнослужащие Балтийского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, юнармейцы, местные жители.

Ранее бюст флотоводца Горшкова установили в Сквере адмиралов на территории филиала Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия" в Калининграде.

Сергей Горшков (13 (26) февраля 1910 года - 13 мая 1988 года) - советский военачальник, флотоводец, организатор отечественного ракетно-ядерного флота, Адмирал Флота Советского Союза. С 1956 по 1985 год - главнокомандующий ВМФ - заместитель министра обороны СССР. Дважды Герой Советского Союза, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.