В Ингушетии проходит выставка картин из кожи семги, кальмара и сазана

МАГАС, 11 марта. /ТАСС/. Выставка картин, созданных из кожи семги, кальмара и сазана, проходит в Государственном музее изобразительны искусств Ингушетии. Экспозицию "Эхо дзурдзуков" посетил глава региона Махмуд-Али Калиматов, говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

"В экспозицию Лиды Оздоевой "Эхо дзурдзуков" вошли более пятидесяти работ из рыбьей кожи, выполненных в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, абстракции, а также предметы декоративно-прикладного искусства, созданные в разные периоды творчества. В работе мастер в основном использует кожу семги, кальмара, сазана и акрил. Под каждое произведение Оздоева подбирает индивидуальный материал рыбного сырья в зависимости от красок и сюжета картины", - говорится в сообщении.

Сама мастер пояснила, что рыбья кожа дает большие возможности для творчества, поскольку из нее можно создавать тонкие работы. В пресс-службе добавили, что глава региона вручил художнице почетную грамоту Ингушетии.

"Я восхищаюсь вашим трудолюбием, талантом, это настолько кропотливая и искусная работа. Творческими людьми Ингушетии надо гордиться: сколько сил, труда, эмоций вкладывают они в свои творения, художников необходимо всячески поддерживать. Я заинтересован в приобретении некоторых работ, а каких именно - пока говорить не буду", - цитирует пресс-служба Калиматова.

В пресс-службе добавили, что "Эхо дзурдзуков" - первая выставка художницы, она продлится до конца марта.