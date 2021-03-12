В Ингушетии намерены восстановить железную дорогу Назрань - Сунжа

МАГАС, 12 марта. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Назранью и Сунжей планируют восстановить в Ингушетии для развития туризма и облегчения логистики промышленным предприятиям, находящимся в Сунженском районе региона, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Восстановление участка железной дороги Назрань - Сунжа и строительство модульной станции в Сунже необходимо в первую очередь для развития промышленных и экономически важных для региона предприятий, часть которых располагается в Сунженском районе. Проекты позволят предпринимателям облегчить логистику, наладить грузоперевозки. К тому же, они крайне важны для развития туризма, реализации природного потенциала и в целом для вывода Ингушетии на траекторию устойчивого развития", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова по итогу встречи с начальником Северо-Кавказских железных дорог (СКЖД) Сергеем Задориным.

Как сообщается, уже имеется предварительная договоренность правительства республики с АО "Институт экономики и развития транспорта" на выполнение технико-экономической оценки реализации этого проекта. Необходимость восстановления обусловлена выгодным расположением ж/д объекта вблизи аэропорта Магас и наличием автодороги, соединяющей равнинную часть республики с горной, где расположены объекты туристско-рекреационного кластера. Также для поддержки туризма Северо-Кавказскими железными дорогами планируется запуск стилизованного ретропоезда на паровой тяге.

В пресс-службе СКЖД добавили, что также было принято решение рассмотреть возможность запуска скоростного поезда "Ласточка" по маршруту Назрань - Минеральные Воды. Планируется, что проработка данного вопроса начнется уже в ближайшее время.

На текущий момент железнодорожное сообщение по маршруту Назрань - Минеральные Воды осуществляется единственным фирменным поездом "Ингушетия" Назрань - Москва, однако его график движения неудобен для пассажиров, следующих из Назрани в Минеральные Воды. Регион испытывает острую необходимость в функционировании нового сообщения, так как пассажиропоток жителей республики, транзитом следующих через станцию Минеральные воды по направлениям: Новокузнецк - Кисловодск, Кисловодск - Санкт-Петербург, Екатеринбург - Кисловодск и пр., а также непосредственно в Ставропольский край, ежегодно растет, и по итогам 2019 года оценочно составил около 100 тыс. человек.