Власти Амурской области увеличили размер жилищного сертификата для детей-сирот

ТАСС, 12 марта. Губернатор Амурской области Василий Орлов увеличил размер жилищного сертификата для детей-сирот, его стоимость выросла в 15 муниципалитетах региона, сообщила пресс-служба правительства региона.

Впервые жители региона, оставшиеся без родителей, получили такую меру поддержки в прошлом году по инициативе губернатора. Тогда такую финансовую поддержку получили 52 человека, все они уже реализовали свое право и обзавелись жильем.

"Максимальный размер сертификата теперь составляет 2 578 719 рублей. Такую сумму могут получить те граждане, которые планируют приобрести жилье в Благовещенске и Свободном. По остальным муниципалитетам стоимость также выросла. Кстати, из 95 получателей сертификата 66 человек изъявили желание приобрести жилье в областном центре Приамурья", - сказал Орлов, которого процитировала пресс-служба правительства.

Жилищный сертификат подразумевает, что молодые люди, оставшиеся без родителей, могут купить готовое жилье, а также приобрести его на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. При этом они сразу становятся собственниками нового жилья. Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из 33 квадратных метров общей площади жилья и установленной средней рыночной стоимости одного квадратного метра в муниципалитете. На реализацию пилотного проекта в 2020 году в региональном бюджете было предусмотрено 94,8 млн рублей.

В феврале правительство региона сообщало, что на обеспечение детей-сирот жильем в 2021 году выделено 556,9 млн рублей, из них 263,2 млн рублей - из федерального бюджета, а 293,7 млн рублей составят средства областного бюджета. На эти средства 266 человек обеспечат жильем из специализированного жилищного фонда, а 95 жителей региона из числа детей-сирот смогут воспользоваться жилищным сертификатом. Также губернатор поручил просчитать, сколько людей могут обратиться за жилищными сертификатами в ближайшие годы.

Всего в прошлом году 318 амурских сирот получили свое жилье.