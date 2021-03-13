В Чечне впервые займутся поиском месторождений золотосодержащих руд

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Геологоразведочные работы по поиску месторождений золото-кварц-сульфитных руд пройдут в Чечне впервые в истории региона, на них из федерального бюджета будет выделено 220 млн рублей. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"У меня состоялась встреча с генеральным директором АО "Чеченнефтехимпром" Хасмагомедом Хизриевым, на которой он сообщил о достигнутых договоренностях с Роснедрами относительно выполнения геологоразведочных работ в еще двух районах: в Верхне-Аргунской площади и на Беноевско-Черногорском участке. Особый интерес вызывает Верхне-Аргунская перспективная площадь Тюалойского рудного узла, где впервые в истории нашей республики займутся поиском месторождений золото-кварц-сульфитных руд. Работа будет начата во второй половине этого года" - написал Хучиев в Instagram, добавив, что на работы по поиску золотосодержащих руд из федерального бюджета будет выделено 220 млн рублей.