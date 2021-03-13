В Чечне впервые займутся поиском месторождений золотосодержащих руд

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Геологоразведочные работы по поиску месторождений золото-кварц-сульфитных руд пройдут в Чечне впервые в истории региона, на них из федерального бюджета будет выделено 220 млн рублей. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.
"У меня состоялась встреча с генеральным директором АО "Чеченнефтехимпром" Хасмагомедом Хизриевым, на которой он сообщил о достигнутых договоренностях с Роснедрами относительно выполнения геологоразведочных работ в еще двух районах: в Верхне-Аргунской площади и на Беноевско-Черногорском участке. Особый интерес вызывает Верхне-Аргунская перспективная площадь Тюалойского рудного узла, где впервые в истории нашей республики займутся поиском месторождений золото-кварц-сульфитных руд. Работа будет начата во второй половине этого года" - написал Хучиев в Instagram, добавив, что на работы по поиску золотосодержащих руд из федерального бюджета будет выделено 220 млн рублей.
По его словам, также на Беноевско-Черногорском участке специалисты Роснедр займутся комплексными геолого-геофизическими исследованиями нераспределенного фонда нефтяных залежей республики. "Начало работ запланировано на второе полугодие 2022 года, а общий объем финансирования из федерального бюджета составит 975 млн рублей. По итогам работ будут определены перспективные зоны для поискового бурения, что позволит привлечь недропользователей к разведке и добыче нефти и газа", - рассказал председатель правительства региона.
Он также сообщил, что уже начата геологоразведочная работа в Шелковском районе Чечни на площади около 4,5 тыс. кв. км, что помогло раскрыть небольшую часть потенциала недр республики.