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На Камчатке восстановили движение транспорта восстановили на трех участках дорог

Скопление транспорта не зафиксировано

ТАСС, 13 марта. Движение транспорта восстановлено на трех участках дорог на Камчатке. Дороги были перекрыты в пятницу в связи с выпадением осадков и ограниченной видимостью, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По информации КГКУ "Камчатуправтодор", открыто движение для всех видов транспорта на трех участках дорог: Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз имени Октябрьской революции, со 109 по 129 км, между селом Усть-Большерецком и поселком Октябрьским Усть-Большерецкого муниципального района, Соболево - Кировский, с 0 по 16 км, а также Соболево - Устьевое, с 0 по 14 км, Соболевского муниципального района", - говорится в сообщении.

Скопления транспорта на данных участках зафиксировано не было.

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