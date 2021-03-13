В семи районах Сахалина объявили лавинную опасность

ТАСС, 13 марта. Синоптики объявили на 14 марта лавинную опасность на территории семи городских округов Сахалина. Об этом в субботу сообщается на сайте территориального управления МЧС России.

"14 марта на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Углегорского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, а также в Южно-Сахалинске прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на Сахалине переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составляет от двух градусов мороза до восьми градусов выше нуля.