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В семи районах Сахалина объявили лавинную опасность

Синоптики также прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь в регионе

ТАСС, 13 марта. Синоптики объявили на 14 марта лавинную опасность на территории семи городских округов Сахалина. Об этом в субботу сообщается на сайте территориального управления МЧС России.

"14 марта на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Углегорского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, а также в Южно-Сахалинске прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на Сахалине переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составляет от двух градусов мороза до восьми градусов выше нуля.

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РоссияСахалинская область
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